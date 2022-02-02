Лилль отказался подписывать контракт с Джеком Уилширом

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир мог перейти в "Лилль", но французский клуб не был заинтересован в подписании игрока и отказался от его услуг, пишет L’Équipe.

Напомним, что ранее он выступал за "Борнмут", в котором сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу..

Сейчас футболист ищет себе новую команду, а его агенты связались с "Лиллем" и предложили заключить с Уилширом краткосрочный контракт или дать ему испытательный срок, но действующий чемпион Франции отказался.