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Лилль отказался подписывать контракт с Джеком Уилширом

Англия
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Агенты игрока искали своему подопечному новый клуб

Лилль отказался подписывать контракт с Джеком Уилширом

Arsenal

Новина українською

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир мог перейти в "Лилль", но французский клуб не был заинтересован в подписании игрока и отказался от его услуг, пишет L’Équipe.

Напомним, что ранее он выступал за "Борнмут", в котором сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу..

Сейчас футболист ищет себе новую команду, а его агенты связались с "Лиллем" и предложили заключить с Уилширом краткосрочный контракт или дать ему испытательный срок, но действующий чемпион Франции отказался.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джек Уилшир Лилль
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