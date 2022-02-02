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Бавария следит за нападающим Лидса

Англия
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Гнабри ещё не продлил соглашение

Бавария следит за нападающим Лидса

Фото: twitter.com/LUFC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" рассматривает возможность подписания нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Переход возможен, только если Гнабри не продлит контракт.

Сообщается, что сделка по бразильцу была бы дорогой и мюнхенцы предпочли бы переподписать немца.

Ранее в январе сообщалось, что по новому долгосрочному контракту Серж будет получать 15 миллионов евро.

Рафинья в этом сезоне провел за "Лидс" 20 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рафинья Серж Гнабри Лидс Юнайтед
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Источник:
bild.de

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