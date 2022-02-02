Бавария следит за нападающим Лидса

"Бавария" рассматривает возможность подписания нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Переход возможен, только если Гнабри не продлит контракт.

Bayern are still keeping an eye on Leeds United winger Raphinha even after Kingsley Coman's renewal, given that Serge Gnabry has not agreed a new deal yet. The Brazilian, however, would be very expensive [@cfbayern] pic.twitter.com/wfwRmAhEU7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 2, 2022

Сообщается, что сделка по бразильцу была бы дорогой и мюнхенцы предпочли бы переподписать немца.

Ранее в январе сообщалось, что по новому долгосрочному контракту Серж будет получать 15 миллионов евро.

Рафинья в этом сезоне провел за "Лидс" 20 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.