Бавария следит за нападающим Лидса

"Бавария" рассматривает возможность подписания нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Переход возможен, только если Гнабри не продлит контракт.

Bayern are still keeping an eye on Leeds United winger Raphinha even after Kingsley Coman's renewal, given that Serge Gnabry has not agreed a new deal yet. The Brazilian, however, would be very expensive [@cfbayern] pic.twitter.com/wfwRmAhEU7