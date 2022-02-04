Тренер Брентфорда: Эриксен – потенциально лучший трансфер в истории клуба

Тренер "Брентфорда" Томас Франк уверяет, что Кристиан Эриксен сможет сыграть в АПЛ уже через несколько недель. "То, что случилось с ним в июне – безумие, шок для всех нас, - сказал коуч, - Так что увидеть его снова на поле будет невероятно. Я рад, что Кристиан и его семья готовы к возвращению в футбол".

"После того, что он пережил, он решил вернуться к чему-то знакомому: в Премьер-Лигу, в Лондон, в клуб, с многими игроками которого он знаком лично, - рассказывает Франк, - Представьте, если бы вы сказали такое нашим фанатам когда мы играли в Лиге 1. Сказали, что через 6-7 лет ми будем выступать в АПЛ, и что он будет играть за "Брентфорд". Это маленькое чудо".

Кристиан Эриксен подписал контракт с английским клубом до лета после того, как его отпустил миланский "Интер". У игрока остановилось сердце во время матча ЕВРО-2020, так что ему установили кардиостимулятор.