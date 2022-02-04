Назван лучший тренер месяца в АПЛ

В январе лучшим тренером АПЛ признан главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже, пишет официальный Twitter лиги.

В январе под его руководством "Вулвз" провели три матча в АПЛ и одержали в них победу. Команда обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (2:1).

Игроком месяца был признан вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа. "Вулверхэмтон" занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе 34 очка в 21 матче.