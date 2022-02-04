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Назван лучший тренер месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Им стал наставник "волков"

Назван лучший тренер месяца в АПЛ

Wolves

Новина українською

В январе лучшим тренером АПЛ признан главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже, пишет официальный Twitter лиги.

В январе под его руководством "Вулвз" провели три матча в АПЛ и одержали в них победу. Команда обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0), "Саутгемптон" (3:1) и "Брентфорд" (2:1).

Игроком месяца был признан вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа. "Вулверхэмтон" занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе 34 очка в 21 матче.

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В статье: Вулверхэмптон Бруно Лаже
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