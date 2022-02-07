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Каррагер: Салах не пробил пенальти за Египет в финале – это безумие

Англия
(3 голосов)

Джейми возмущен

Каррагер: Салах не пробил пенальти за Египет в финале – это безумие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал результат финала Кубка Африки.

"Вот почему никогда нельзя лучшему пенальтисту бить пятым. Салах не пробил пенальти за Египет в серии пенальти в финале – это безумие.

Несколько лет назад такая же ситуация была у Роналду в матче Португалии и Испании", – написал Каррагер в своем "Твиттере".

Напомним, что основное время финального матча Кубка Африки завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Сенегала 4:2. Решающий удар на счету Мане.

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В статье: Джейми Каррагер Мохамед Салах Садио Мане Кубок Африки
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