Курт Зума выйдет в старте на матч против Уотфорда

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума начнет матч против "Уотфорда" в стартовом составе, сообщает клубный твиттер. Игрок принес извинения и глубоко раскаялся в своем поведении, клуб провел дисциплинарную беседу.

Ранее обсуждалось возможное исключение Курта из стартового состава в связи с недавно опубликованным видео, где игрок пинает, кидает и бьет собственного кота.

Фанаты требовали расторжения контракта с игроком, но француз выйдет в старте в 21:45 по киевскому времени.