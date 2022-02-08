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Курт Зума выйдет в старте на матч против Уотфорда

Англия
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Клуб ограничится беседой?

Курт Зума выйдет в старте на матч против Уотфорда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума начнет матч против "Уотфорда" в стартовом составе, сообщает клубный твиттер. Игрок принес извинения и глубоко раскаялся в своем поведении, клуб провел дисциплинарную беседу.

Ранее обсуждалось возможное исключение Курта из стартового состава в связи с недавно опубликованным видео, где игрок пинает, кидает и бьет собственного кота.

Фанаты требовали расторжения контракта с игроком, но француз выйдет в старте в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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