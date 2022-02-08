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Курт Зума выйдет в старте на матч против Уотфорда
Клуб ограничится беседой?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума начнет матч против "Уотфорда" в стартовом составе, сообщает клубный твиттер. Игрок принес извинения и глубоко раскаялся в своем поведении, клуб провел дисциплинарную беседу.
Tonight's line-up.@betway | #WHUWAT pic.twitter.com/viuaFuO23O— West Ham United (@WestHam) February 8, 2022
Ранее обсуждалось возможное исключение Курта из стартового состава в связи с недавно опубликованным видео, где игрок пинает, кидает и бьет собственного кота.
Фанаты требовали расторжения контракта с игроком, но француз выйдет в старте в 21:45 по киевскому времени.
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