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Конте: Думал, что Эриксену нужно больше времени для возвращения
Тренер восхищен игроком
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Антонио Конте прокомментировал переход датского полузащитника Кристиана Эриксена в "Брентфорд".
"Мы не говорили о возвращении Эриксена. Я удивлён этой ситуацией… Думал, что ему нужно больше времени для возвращения, чтобы снова играть в Англии.
Для "шпор" он — часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
Напомним, итальянский "Интер" расторгнул контракт с футболистом после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться.
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