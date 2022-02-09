Конте: Думал, что Эриксену нужно больше времени для возвращения

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Антонио Конте прокомментировал переход датского полузащитника Кристиана Эриксена в "Брентфорд".

"Мы не говорили о возвращении Эриксена. Я удивлён этой ситуацией… Думал, что ему нужно больше времени для возвращения, чтобы снова играть в Англии.

Для "шпор" он — часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Напомним, итальянский "Интер" расторгнул контракт с футболистом после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться.