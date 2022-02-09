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Конте: Думал, что Эриксену нужно больше времени для возвращения

Англия
(1 голосов)

Тренер восхищен игроком

Конте: Думал, что Эриксену нужно больше времени для возвращения

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Антонио Конте прокомментировал переход датского полузащитника Кристиана Эриксена в "Брентфорд".

"Мы не говорили о возвращении Эриксена. Я удивлён этой ситуацией… Думал, что ему нужно больше времени для возвращения, чтобы снова играть в Англии.

Для "шпор" он — часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Напомним, итальянский "Интер" расторгнул контракт с футболистом после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться.

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
09.02.2022 в 16:23
Вы прекрасно знали, что брали его для пиара, а не для игры! Нафига теперь блудить?
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