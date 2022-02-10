АПЛ. Ливерпуль - Лестер 2:0. Кто, как не Жота 

“Ливерпуль” сокращает отрыв от “Манчестер Сити” до девяти очков (с игрой в запасе) и сохраняет интригу в чемпионской гонке. Победа над “Лестером” была не самой простой, но “Ливерпуль” потрудился и в эффектном стиле взял три очка. Новичок Луис Диас провел яркие 90 минут, Тьяго оживил центр поля, вернулся из Кубка Африки Салах, а Диогу Жота дважды продемонстрировал свой исключительный голевой инстинкт.

17 - Diogo Jota has now scored 17 goals across all competitions for Liverpool this season; already his most in a single campaign while playing for a Premier League club. Explosion. pic.twitter.com/ZGLCkbJOcR — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2022

Унизительное поражение от “Ноттингем Фореста” (1:4) в Кубке Англии мотивирующе подействовало на игроков “Лестера” и на “Энфилде” команда Роджерса уже не выглядела настолько апатичной и разобранной. “Ливерпулю” мало что удавалось на старте игры, “Лестер” уверенно держал оборону, и всегда готов был убежать в контратаку. Например, в одном из эпизодов ошибся Фабиньо, но в дело вступил ван Дейк, прикрикнув затем на своих партнеров.

У “Ливерпуля” были удары, с которым справлялся Шмейхель, но затем хозяева все же дожали "лис". Это был самый очевидный гол от “Ливерпуля” в ворота “Лестера”, который только можно было себя представить. Команда Брендана Роджерса вновь подтвердила свой статус худшей в Премьер-лиге (вместе с “Кристал Пэлас”) по защите своих ворот после стандартов. Закрученная подача Трента, ван Дейк ускользает от Ндиди, который упирается в заслон, удар головой на ближней штанге, Шмейхель отбивает его перед собой, но на добивании был Жота. Уже десятый раз в сезоне португалец забивает первый гол в матче. Его важность для “Ливерпуля” невозможно недооценивать.

Гол раскрепостил “Ливерпуль”, но так как преимущество в счете было минимальным, “красные” продолжали действовать с предельной собранность и концентрацией.

Команда Клоппа увеличила свой натиск на ворота гостей в последние получаса игры, когда на поле вышли Салах и Эллиотт. Египтянин был очень близок к тому, чтобы забить сразу после возвращения, но не использовал два момента. Сначала он перехватил неудачный пас Дьюсбери-Холла, сблизился с Шмейхелем, но не смог переиграть вратаря “Лестера”, а во втором эпизоде после красивого удара Мо гостей уже выручила крестовина.

Был очень близок Салах и к ассисту. Он нашел пасом Луиса Диаса, но Шмейхель потащил удар колумбийца.

Даже и не скажешь, что это был всего второй матч Диаса за “Ливерпуль”. По своим техническим данным, скоростью принятий решений, энергичности и целеустремленности он на сто процентов игрок “Ливерпуля”, и как будто всегда им был. Вновь нужно отдать должное скаутскому отделу “Ливерпуля”. Прекрасный трансфер.

Салах и Диас остались без голов, но “Ливерпуль” все же отправил второй мяч в ворота Шмейхеля. И вновь Жота. В этот раз от открылся под тонкий пас Матипа и мощно пробил в цель.

2:0 – “Ливерпуль” оказался слишком силен для “Лестера”.

FULL-TIME Liverpool 2-0 Leicester



Diogo Jota struck in both halves to give Liverpool yet another win at Anfield#LIVLEI pic.twitter.com/uEluOTTRAx — Premier League (@premierleague) February 10, 2022

Чемпионат Англии, 24-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Лестер” 2:0

Голы: Жота 34, Жота 87

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Джонс (Эллиотт 60) – Жота, Фирмино (Салах 60), Диас (Минамино 90)

“Лестер”: Шмейхель – Джастин, Амарти, Ндиди, Томас – Сумаре (Тилеманс 60), Дьюсбери-Холл – Олбрайтон, Мэддисон, Лукман (Барнс 79) – Дака (Ихеаначо 60)

Предупреждение: Фирмино 50