АПЛ. Ливерпуль - Лестер 2:0. Кто, как не Жота 

“Ливерпуль” сокращает отрыв от “Манчестер Сити” до девяти очков (с игрой в запасе) и сохраняет интригу в чемпионской гонке. Победа над “Лестером” была не самой простой, но “Ливерпуль” потрудился и в эффектном стиле взял три очка. Новичок Луис Диас провел яркие 90 минут, Тьяго оживил центр поля, вернулся из Кубка Африки Салах, а Диогу Жота дважды продемонстрировал свой исключительный голевой инстинкт.

17 - Diogo Jota has now scored 17 goals across all competitions for Liverpool this season; already his most in a single campaign while playing for a Premier League club. Explosion. pic.twitter.com/ZGLCkbJOcR