Артета такого никогда не видел, а вы? Вингер Арсенала получил две желтых в рамках одной атаки

10 февраля "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в гостях в 24-м туре чемпионата Англии (0:1). С середины второго тайма "канонирам" пришлось защищать преимущество, так как команда Микеля Артеты осталась вдесятером.

Вингер "Арсенала" Мартинелли владел мячом на фланге, но два игрока "Вулверхэмптона" заставили его выпустить снаряд за боковую линию. Во время вбрасывания сферы из аута 20-летний "канонир" попытался помешать Поденсе вернуть мяч в игру, он не по правилам оттолкнул своего оппонента рукой.

Тем не менее, Даниэль успел запустить Чикинью в прорыв, но и тут Мартинелли не желал сдаваться! Бразилец догнал Чикинью и вонзился ему плечом в спину, из-за чего игрок "волков" оказался на газоне. Арбитр встречи Майкл Оливер предъявил Габриэлю две желтые карточки за два фола в рамках одной атаки – "горчичники" автоматически превратились в удаление.

Среди болельщиков, экспертов и прессы мнения по поводу красной карточки для Мартинелли разделились. Многие считают, что рефери определил все верно, но некоторые сетуют на то, что отложенный фол оставлял Габриэля в неведении. К тому же, второго фола не было бы, останови Оливер игру после первого нарушения. К примеру, менеджер "Арсенала" Микель Артета сказал следующее:

