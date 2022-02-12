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Капитан Челси близок к переходу в Барселону летом
Аспиликуэта уже имеет устную договоренность
Фото: Transfermarkt
Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта может летом перейти в "Барселону" в качестве свободного агента. Контракт правого защитника истекает 30 июня и в договоре есть опция продления игроком, которой он не намерен воспользоваться.
У Сесара давно была устная договоренность с "Барселоной" о переходе в качестве свободного агента, по сообщению Sport.es. Капитан "Челси" выиграл с клубом Лигу Чемпионов, дважды чемпионат Англии и трижды Кубок Англии.
Каталонцы также заинтересованы в бесплатном подписании другого защитника лондонцев – Андреаса Кристенсена. Контракт датчанина тоже истекает в конце июня.
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