  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Челси близок к переходу в Барселону летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Челси близок к переходу в Барселону летом

Англия
(1 голосов)

Аспиликуэта уже имеет устную договоренность

Капитан Челси близок к переходу в Барселону летом

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта может летом перейти в "Барселону" в качестве свободного агента. Контракт правого защитника истекает 30 июня и в договоре есть опция продления игроком, которой он не намерен воспользоваться.

У Сесара давно была устная договоренность с "Барселоной" о переходе в качестве свободного агента, по сообщению Sport.es. Капитан "Челси" выиграл с клубом Лигу Чемпионов, дважды чемпионат Англии и трижды Кубок Англии.

Каталонцы также заинтересованы в бесплатном подписании другого защитника лондонцев – Андреаса Кристенсена. Контракт датчанина тоже истекает в конце июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...