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Гвардиола о 4:0 с Норвичем: У Ливерпуля лучший состав за десятилетие. Надо выиграть много матчей
Коуч "горожан" подвел итоги победы над "канарейками"
Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы с самого начала стали создавать моменты, у нас было 2-3 шанса за 5-10 минут. Это было очень хорошее выступление в целом.
Рахим Стерлинг забил прекрасный первый гол, потом грамотно откликнулся в случае со вторым. Были заметны его уверенность, его агрессия. Он всегда создает какие-то моменты.
Нам нужно много очков. Мы знаем, с кем соперничаем. Ближе всех к нам "Ливерпуль". Он не будет терять много очков, учитывая его уровень. У него лучший состав за десятилетие. Нам придется выиграть много матчей", – рассказал испанский наставник.
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