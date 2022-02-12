Гвардиола о 4:0 с Норвичем: У Ливерпуля лучший состав за десятилетие. Надо выиграть много матчей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Норвичем" в матче 25-го тура АПЛ.

"Мы с самого начала стали создавать моменты, у нас было 2-3 шанса за 5-10 минут. Это было очень хорошее выступление в целом.

Рахим Стерлинг забил прекрасный первый гол, потом грамотно откликнулся в случае со вторым. Были заметны его уверенность, его агрессия. Он всегда создает какие-то моменты.

Нам нужно много очков. Мы знаем, с кем соперничаем. Ближе всех к нам "Ливерпуль". Он не будет терять много очков, учитывая его уровень. У него лучший состав за десятилетие. Нам придется выиграть много матчей", – рассказал испанский наставник.