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Ньюкасл одержал три победы подряд в АПЛ впервые с 2018 года

Англия
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"Сороки" выбрались из зоны вылета

Ньюкасл одержал три победы подряд в АПЛ впервые с 2018 года

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома минимально обыграл "Астон Виллу". Победный гол на свой счет записал новоиспеченный защитник "сорок" Киран Триппьер.

Эта победа стала для подопечных Эдди Хау третьей подряд. Перед этим были положительные результаты в играх с "Эвертоном" и "Лидсом".

Подобное удалось "Ньюкаслу" впервые с 2018-го года. Тогда "сороки" под руководством Рафаэля Бенитеса три раза подряд победили в рамках АПЛ.

На данный момент "Ньюкасл" вырварлся из зоны вылета и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Киран Триппьер Эдди Хау
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Источник:
Opta

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