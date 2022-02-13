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Ньюкасл одержал три победы подряд в АПЛ впервые с 2018 года
"Сороки" выбрались из зоны вылета
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл"
Эта победа стала для подопечных Эдди Хау третьей подряд. Перед этим были положительные результаты в играх с "Эвертоном" и "Лидсом".
Подобное удалось "Ньюкаслу" впервые с 2018-го года. Тогда "сороки" под руководством Рафаэля Бенитеса три раза подряд победили в рамках АПЛ.
На данный момент "Ньюкасл" вырварлся из зоны вылета и занимает 17-е место в турнирной таблице.
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