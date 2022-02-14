Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет подписать полузащитника Ливерпуля
Но отдаст ли Клопп игрока
"Ювентус" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, об этом пишет Calciomercato.
По данным источника, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста € 30 млн. Также подписать Кейта хочет "Барселона" и "Бавария".
В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
- Норвегия лидирует по количеству и качеству, США атакуют Германию. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Разгромные победы Полтавы и Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- 11-летний сын Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...