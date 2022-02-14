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Ювентус хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Англия
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Но отдаст ли Клопп игрока

Ювентус хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Новина українською

"Ювентус" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста € 30 млн. Также подписать Кейта хочет "Барселона" и "Бавария".

В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Наби Кейта
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