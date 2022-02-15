Защитник Челси – о продлении контракта: Есть и другие люди, которым приходится принимать решения

Футболист "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер решил усилить давление на руководство лондонцев, предложив клубу решать, останется он или же уйдет. Текущий контракт защитника истекает в конце сезона, и он уже получил предложения от "Реала" и "ПСЖ".

"Я чувствую себя здесь прекрасно, я всегда говорил это. Думаю, по тому, как я играю, вы видите, что я счастлив здесь. Но есть и другие люди, которым приходится принимать решения".

"Челси" занимает третье место по количеству пропущенных голов в высшем дивизионе Англии в этом сезоне (18 голов в 24 играх). Менеджер "синих" Томас Тухель не один раз отмечал, что 28-летний Антонио сыграл важную роль в их оборонительном успехе.