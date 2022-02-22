"Он будет топ-топ-игроком и вполне может стать капитаном команды". Артета – о хавбеке Арсенала

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил выступления и прогресс норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

"Он с нами уже достаточно долго, чтобы мы могли оценить то, что Мартин может привнести. Мы не сомневались ни секунды, руководство отлично закрыло его трансфер. Эдегор был рад переехать в Лондон. Он увидел, что его ценят. Между ним и болельщиками возникла хорошая связь".