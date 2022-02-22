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"Он будет топ-топ-игроком и вполне может стать капитаном команды". Артета – о хавбеке Арсенала

Англия
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Коротко и ясно

"Он будет топ-топ-игроком и вполне может стать капитаном команды". Артета – о хавбеке Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил выступления и прогресс норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

"Он с нами уже достаточно долго, чтобы мы могли оценить то, что Мартин может привнести. Мы не сомневались ни секунды, руководство отлично закрыло его трансфер. Эдегор был рад переехать в Лондон. Он увидел, что его ценят. Между ним и болельщиками возникла хорошая связь".

"Мартин хотел стать частью нашего проекта. Он прогрессирует, а я не удивляюсь этому. Он живет своей профессией, ему нравится играть в футбол. Мартин хочет стать сильнее, чем остальные на поле, каждый день. Я уверен, что Эдегор будет топ-топ-игроком. Он определенно может стать капитаном команды в будущем".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
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Источник:
independent.co.uk

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