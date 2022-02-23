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Фред: Победа в Лиге чемпионов была бы безумием, но это может случиться
Игрок МЮ верит в успех команды
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал, сможет ли его клуб побороться за титул Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.
"Я знаю, что мы демонстрируем далеко не лучший футбол, но в команде сейчас много качественных игроков. Многие другие команды тоже играют не лучшим образом. Победа в турнире была бы безумием, но это может случиться.
Мы должны работать изо всех сил, потому что далеки от того, чтобы считаться одними из фаворитов турнира", — приводит слова Фреда ESPN со ссылкой на TNT.
23 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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