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Фред: Победа в Лиге чемпионов была бы безумием, но это может случиться

Англия
(1 голосов)

Игрок МЮ верит в успех команды

Фред: Победа в Лиге чемпионов была бы безумием, но это может случиться

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал, сможет ли его клуб побороться за титул Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.

"Я знаю, что мы демонстрируем далеко не лучший футбол, но в команде сейчас много качественных игроков. Многие другие команды тоже играют не лучшим образом. Победа в турнире была бы безумием, но это может случиться.

Мы должны работать изо всех сил, потому что далеки от того, чтобы считаться одними из фаворитов турнира", — приводит слова Фреда ESPN со ссылкой на TNT.

23 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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fato47
23.02.2022 в 18:37
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