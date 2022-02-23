Фред: Победа в Лиге чемпионов была бы безумием, но это может случиться

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал, сможет ли его клуб побороться за титул Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.

"Я знаю, что мы демонстрируем далеко не лучший футбол, но в команде сейчас много качественных игроков. Многие другие команды тоже играют не лучшим образом. Победа в турнире была бы безумием, но это может случиться.

Мы должны работать изо всех сил, потому что далеки от того, чтобы считаться одними из фаворитов турнира", — приводит слова Фреда ESPN со ссылкой на TNT.

23 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.