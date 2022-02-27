  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бьелса покинул Лидс - известно имя возможного преемника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бьелса покинул Лидс - известно имя возможного преемника

Англия
(1 голосов)

Неутешительные результаты подвели яркого тренера

Бьелса покинул Лидс - известно имя возможного преемника

Фото: De Telegraaf

UA-Футбол
Новина українською

Марсело Бьелса уволен из "Лидса". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Причиной тому стали провальные последние результаты. "Лидс" проиграл пять из шести последних игр, пропустив при этом 21 гол. Команда рискует покинуть АПЛ.

Вероятнее всего, преемником Бьелсы станет Джесси Марш. В этом сезоне коуч был уволен из "РБ Лейпцига".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...