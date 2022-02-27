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Бьелса покинул Лидс - известно имя возможного преемника
Неутешительные результаты подвели яркого тренера
Фото: De Telegraaf
Марсело Бьелса уволен из "Лидса". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Причиной тому стали провальные последние результаты. "Лидс" проиграл пять из шести последних игр, пропустив при этом 21 гол. Команда рискует покинуть АПЛ.
Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa— Leeds United (@LUFC) February 27, 2022
Вероятнее всего, преемником Бьелсы станет Джесси Марш. В этом сезоне коуч был уволен из "РБ Лейпцига".
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