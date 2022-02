Бьелса покинул Лидс - известно имя возможного преемника

Марсело Бьелса уволен из "Лидса". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Причиной тому стали провальные последние результаты. "Лидс" проиграл пять из шести последних игр, пропустив при этом 21 гол. Команда рискует покинуть АПЛ.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa