Зинченко сыграет в основе Манчестер Сити в матче против Питерборо 

Александр Зинченко получил место в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче пятого раунда Кубка Англии против "Питерборо". Игра начется в 22:15.

Полный состав "Сити": Эдерсон - Канселу, Диаш, Аке, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган, Фоден - Грилиш, Марез, Жезус.

В последний раз Зинченко появлялся на поле 12 февраля, матче чемпионата Англии против "Норвича".