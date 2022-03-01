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Зинченко сыграет в основе Манчестер Сити в матче против Питерборо 

Англия
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Игра начнется в 21:15 

Зинченко сыграет в основе Манчестер Сити в матче против Питерборо 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Александр Зинченко получил место в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче пятого раунда Кубка Англии против "Питерборо". Игра начется в 22:15.

Полный состав "Сити": Эдерсон - Канселу, Диаш, Аке, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган, Фоден - Грилиш, Марез, Жезус.

В последний раз Зинченко появлялся на поле 12 февраля, матче чемпионата Англии против "Норвича".

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В статье: Кубок Англии Манчестер Сити Александр Зинченко Питерборо
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