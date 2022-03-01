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Зинченко сыграет в основе Манчестер Сити в матче против Питерборо
Игра начнется в 21:15
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко получил место в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче пятого раунда Кубка Англии против "Питерборо". Игра начется в 22:15.
Полный состав "Сити": Эдерсон - Канселу, Диаш, Аке, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган, Фоден - Грилиш, Марез, Жезус.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) March 1, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Foden, Grealish, Mahrez, Jesus
SUBS | Carson, Slicker, Stones, Sterling, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/AengSw7AiV
В последний раз Зинченко появлялся на поле 12 февраля, матче чемпионата Англии против "Норвича".
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