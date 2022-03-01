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АПЛ. Варди вернулся - Лестер побеждает
Лисы впервые взяли три очка в 2022 году
Getty Images / Global Images Ukraine
Джейми Варди пропустил из-за травмы пропустил пять матчей "Лестера" в 2022 году и в ни одной игре "лисам" без своего 35-летнего лидера не удалось победить. Но так только Варди вернулся на поле "Лестер" взял три очка.
Варди на 72-й минуте заменил Дака, а уже через десть минут дал пас под удар Мэддисону (тоже вышел на замену), а на 90-й минуте замкнул голевую передачу Барнса.
"Лестер" впервые в сезоне смог не пропустить на выезде.и в целом провел очень солидный матч. "Бернли" сегодня мог покинуть зону вылета, но поражение оставляет его на 18-м месте. Команда Шона Дайча проиграла впервые за четыре тура.
Who else has missed this ???? pic.twitter.com/dfZxQk15u9— Leicester City (@LCFC) March 1, 2022
Чемпионат Англии, 22-й тур. Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" - "Лестер" 0:2
Голы: Мэддисон 82, Варди 90
"Бернли": Поуп - Робертс, Тарковски, Ми (Коллинз 40), Тэйлор - Леннон, Уэствуд (Барнс 88), Браунхилл, Макнил - Вегорст, Корне (Родригес 71)
"Лестер": Шмейхель - Томас, Сеюнджю, Амарти, Перейра (Лукман 46) - Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тилеманс (Мэддисон 72) - Барнс, Дака (Варди 72), Олбрайтон
Предупреждения: Вегорст 57 - Дьюсбери-Холл 90+1
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