УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Варди вернулся - Лестер побеждает 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Варди вернулся - Лестер побеждает 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Лисы впервые взяли три очка в 2022 году 

АПЛ. Варди вернулся - Лестер побеждает 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Джейми Варди пропустил из-за травмы пропустил пять матчей "Лестера" в 2022 году и в ни одной игре "лисам" без своего 35-летнего лидера не удалось победить. Но так только Варди вернулся на поле "Лестер" взял три очка.

Варди на 72-й минуте заменил Дака, а уже через десть минут дал пас под удар Мэддисону (тоже вышел на замену), а на 90-й минуте замкнул голевую передачу Барнса.

"Лестер" впервые в сезоне смог не пропустить на выезде.и в целом провел очень солидный матч. "Бернли" сегодня мог покинуть зону вылета, но поражение оставляет его на 18-м месте. Команда Шона Дайча проиграла впервые за четыре тура.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Лестер" 0:2

Голы: Мэддисон 82, Варди 90

"Бернли": Поуп - Робертс, Тарковски, Ми (Коллинз 40), Тэйлор - Леннон, Уэствуд (Барнс 88), Браунхилл, Макнил - Вегорст, Корне (Родригес 71)

"Лестер": Шмейхель - Томас, Сеюнджю, Амарти, Перейра (Лукман 46) - Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тилеманс (Мэддисон 72) - Барнс, Дака (Варди 72), Олбрайтон

Предупреждения: Вегорст 57 - Дьюсбери-Холл 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джейми Варди Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...