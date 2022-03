АПЛ. Варди вернулся - Лестер побеждает 

Джейми Варди пропустил из-за травмы пропустил пять матчей "Лестера" в 2022 году и в ни одной игре "лисам" без своего 35-летнего лидера не удалось победить. Но так только Варди вернулся на поле "Лестер" взял три очка.

Варди на 72-й минуте заменил Дака, а уже через десть минут дал пас под удар Мэддисону (тоже вышел на замену), а на 90-й минуте замкнул голевую передачу Барнса.

"Лестер" впервые в сезоне смог не пропустить на выезде.и в целом провел очень солидный матч. "Бернли" сегодня мог покинуть зону вылета, но поражение оставляет его на 18-м месте. Команда Шона Дайча проиграла впервые за четыре тура.

