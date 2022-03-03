"Я хочу изучить эту возможность". Популярнейший боец UFC может купить Челси

Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе, Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже лондонского "Челси". Конор поделился скриншотом в своем Твиттере. Ирландец готов заплатить за "пенсионеров" 3 миллиарда фунтов стерлингов.

"Я хочу изучить эту возможность".

Напомним, что российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович объявил, что намерен продать клуб. Он управлял "синими" с 2003 года.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.