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"Я хочу изучить эту возможность". Популярнейший боец UFC может купить Челси
Вместо Романа будет Конор?
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе, Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже лондонского "Челси". Конор поделился скриншотом в своем Твиттере. Ирландец готов заплатить за "пенсионеров" 3 миллиарда фунтов стерлингов.
"Я хочу изучить эту возможность".
I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022
Напомним, что российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович объявил, что намерен продать клуб. Он управлял "синими" с 2003 года.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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