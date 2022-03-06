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Cats Lives Matter. Фанаты Ливерпуля обратились к Курту Зума

Англия
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Прямо перед вчерашней игрой

Cats Lives Matter. Фанаты Ливерпуля обратились к Курту Зума

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в рамках матча чемпионата Англии. Однако интересный случай произошел перед самой игрой.

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Фанаты "красных" запустили в небо банер с надписью: "Cats Lives Matter" (жизнь кошек важна). Не так давно в интернете появилось видео, на котором Курт Зума, защитник "Вест Хэм", издевался над животным.

На француза было наложено немало штрафов, а многие болельщики и эксперты осудили данный поступок.

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В статье: Ливерпуль Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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