Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Cats Lives Matter. Фанаты Ливерпуля обратились к Курту Зума
Прямо перед вчерашней игрой
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в рамках матча чемпионата Англии. Однако интересный случай произошел перед самой игрой.
Фанаты "красных" запустили в небо банер с надписью: "Cats Lives Matter" (жизнь кошек важна). Не так давно в интернете появилось видео, на котором Курт Зума, защитник "Вест Хэм", издевался над животным.
Not an LFC fan AT ALL but very impressed with this at todays match. #CatsLivesMatter pic.twitter.com/YjHiuKUEva— Paula (@paulabearthe2nd) March 5, 2022
На француза было наложено немало штрафов, а многие болельщики и эксперты осудили данный поступок.
Читайте такжеВице-президент Вест Хэма: Действиям Зума нет никаких оправданий. Я была шокирована увиденным
Популярное сейчас
- Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину
- Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку
- В территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев
- Официально: российский олигарх продаёт Челси. Обещает отдать деньги жертвам войны в Украине
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО