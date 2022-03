Cats Lives Matter. Фанаты Ливерпуля обратились к Курту Зума

Вчера "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в рамках матча чемпионата Англии. Однако интересный случай произошел перед самой игрой.

Фанаты "красных" запустили в небо банер с надписью: "Cats Lives Matter" (жизнь кошек важна). Не так давно в интернете появилось видео, на котором Курт Зума, защитник "Вест Хэм", издевался над животным.

Not an LFC fan AT ALL but very impressed with this at todays match. #CatsLivesMatter pic.twitter.com/YjHiuKUEva