"Играл с Зинченко, из-за этого больно и мне". Сане - о вторжении рф в Украину

Футболист "Баварии" и экс-партнер Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Лерой Сане высказал свои соболезнования украинцам, которые попали под удар российской военной агрессии.

"Когда следишь за всем этим в СМИ, то очень грустно. Это абсолютная трагедия для бедных людей, которые не могут с этим ничего поделать, они пытаются убежать и спастись.

Я много думаю об этом. Сколько это продлится? Что еще может случиться? Сложно представить, что такое может произойти в Европе. Устранение россиян? Пострадавшие клубы, команды и игроки ничего не могут сделать. Но трудно представить, чтобы кто сейчас играл в россии или против российских команд. Поэтому я понимаю это решение.

В "Манчестер Сити" я играл вместе с Александром Зинченко. Он очень приятный партнер по команде, мой одногодка. Из-за этого и мне больно. Я надеюсь, что у него и его семьи все хорошо, учитывая обстоятельства, и они скоро смогут вернуться в мирную жизнь. Надеюсь, что эта война скоро закончится", - приводит слова Сане Bild.