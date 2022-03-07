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"Играл с Зинченко, из-за этого больно и мне". Сане - о вторжении рф в Украину

Англия
(2 голосов)

Футболист "Баварии" выразил поддержку украинскому народу

"Играл с Зинченко, из-за этого больно и мне". Сане - о вторжении рф в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Баварии" и экс-партнер Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Лерой Сане высказал свои соболезнования украинцам, которые попали под удар российской военной агрессии.

"Когда следишь за всем этим в СМИ, то очень грустно. Это абсолютная трагедия для бедных людей, которые не могут с этим ничего поделать, они пытаются убежать и спастись.

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Я много думаю об этом. Сколько это продлится? Что еще может случиться? Сложно представить, что такое может произойти в Европе. Устранение россиян? Пострадавшие клубы, команды и игроки ничего не могут сделать. Но трудно представить, чтобы кто сейчас играл в россии или против российских команд. Поэтому я понимаю это решение.

В "Манчестер Сити" я играл вместе с Александром Зинченко. Он очень приятный партнер по команде, мой одногодка. Из-за этого и мне больно. Я надеюсь, что у него и его семьи все хорошо, учитывая обстоятельства, и они скоро смогут вернуться в мирную жизнь. Надеюсь, что эта война скоро закончится", - приводит слова Сане Bild.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Александр Зинченко Лерой Сане война с Россией
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