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Тренер Ярмоленко: Будем надеяться, что путин решит это закончить

Англия
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Наставник "Вест Хэма" высказался насчет санкций, наложенных на "Челси"

Тренер Ярмоленко: Будем надеяться, что путин решит это закончить

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Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал санкции в сторону "Челси" Романа Абрамовича, из-за войны россии против Украины.

"Невероятно сложная ситуация для "Челси". Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

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Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что путин решит это закончить", – рассказал тренер Андрея Ярмоленко.

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В статье: Дэвид Мойес Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football London

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