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Тренер Ярмоленко: Будем надеяться, что путин решит это закончить
Наставник "Вест Хэма" высказался насчет санкций, наложенных на "Челси"
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал санкции в сторону "Челси" Романа Абрамовича, из-за войны россии против Украины.
"Невероятно сложная ситуация для "Челси". Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.
Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что путин решит это закончить", – рассказал тренер Андрея Ярмоленко.
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Источник:Football London
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