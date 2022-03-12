Тренер Ярмоленко: Будем надеяться, что путин решит это закончить

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал санкции в сторону "Челси" Романа Абрамовича, из-за войны россии против Украины.

"Невероятно сложная ситуация для "Челси". Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что путин решит это закончить", – рассказал тренер Андрея Ярмоленко.