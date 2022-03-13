УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Гол для Украины". Вест Хэм - Астон Вилла 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Гол для Украины". Вест Хэм - Астон Вилла 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Вест Хэм – Астон Вилла ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 13 марта 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

"Гол для Украины". Вест Хэм - Астон Вилла 2:1. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко принял участие в победном матче "Вест Хэма" с "Астон Виллой" в 29-м туре английской Премьер-лиги. Вингер "хаммерс" впервые появился в заявке команды после начала войны. Ярмоленко появился на поле во втором тайме, заменив Антонио и вскоре забил гол, красиво разобравщись в штрафной "Виллы". Для Ярмоленко это был первый мяч в АПЛ с июля 2020 года. "Гол для "Вест Хэма" и для Украины", - так объявил диктор на "Лондон Стэдиум" о взятии ворот.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - Астон Вилла" 2:1

Голы: Ярмоленко 70, Форнальс 82 - Рэмзи 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Наши за границей АПЛ видеоповторы Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...