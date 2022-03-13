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"Гол для Украины". Вест Хэм - Астон Вилла 2:1. Обзор матча и видео голов
Вест Хэм – Астон Вилла ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 13 марта 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Ярмоленко принял участие в победном матче "Вест Хэма" с "Астон Виллой" в 29-м туре английской Премьер-лиги. Вингер "хаммерс" впервые появился в заявке команды после начала войны. Ярмоленко появился на поле во втором тайме, заменив Антонио и вскоре забил гол, красиво разобравщись в штрафной "Виллы". Для Ярмоленко это был первый мяч в АПЛ с июля 2020 года. "Гол для "Вест Хэма" и для Украины", - так объявил диктор на "Лондон Стэдиум" о взятии ворот.
Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"
Голы: Ярмоленко 70, Форнальс 82 - Рэмзи 90
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