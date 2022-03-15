УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси попросил соперника провести ближайший матч без болельщиков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси попросил соперника провести ближайший матч без болельщиков

Англия
(3 голосов)

И получили отказ

Челси попросил соперника провести ближайший матч без болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Из-за наложенных санкций на российского олигарха Романа Абрамовича, немало проблем испытывает лондонский "Челси". Была информация, что внутри клуба даже нет уверенности в том, что получится доиграть сезон.

Читайте такжеАПЛ дисквалифицировала Абрамовича с руководящей должности в Челси

Сегодня на официальном сайте "Челси" появилось сообщение, в котором лондонцы попросили "Мидлсбро", будущего соперника, провести ближайший очный матч кубка Англии без зрителей. Причина - невозможность продажи билетов своим болельщикам.

Соперник "Челси" ответил отказом. В официальном заявлении сказано, что предложение лондонцев не имеет основания. Руководство "Мидлсбро" считает, что игра без зрителей накажет их собственных болельщиков, а потому не хочет идти на этот шаг.

Матч кубка Англии "Мидлсбро" - "Челси" пройдет в субботу, 19-го марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мидлсбро Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 18:57
Правильно, не связывайтесь с россиянами, не будет проблем.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...