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Челси попросил соперника провести ближайший матч без болельщиков
И получили отказ
Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за наложенных санкций на российского олигарха Романа Абрамовича, немало проблем испытывает лондонский "Челси". Была информация, что внутри клуба даже нет уверенности в том, что получится доиграть сезон.
Сегодня на официальном сайте "Челси" появилось сообщение, в котором лондонцы попросили "Мидлсбро", будущего соперника, провести ближайший очный матч кубка Англии без зрителей. Причина - невозможность продажи билетов своим болельщикам.
Соперник "Челси" ответил отказом. В официальном заявлении сказано, что предложение лондонцев не имеет основания. Руководство "Мидлсбро" считает, что игра без зрителей накажет их собственных болельщиков, а потому не хочет идти на этот шаг.
Матч кубка Англии "Мидлсбро" - "Челси" пройдет в субботу, 19-го марта.
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