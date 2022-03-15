Челси попросил соперника провести ближайший матч без болельщиков

Из-за наложенных санкций на российского олигарха Романа Абрамовича, немало проблем испытывает лондонский "Челси". Была информация, что внутри клуба даже нет уверенности в том, что получится доиграть сезон.

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Сегодня на официальном сайте "Челси" появилось сообщение, в котором лондонцы попросили "Мидлсбро", будущего соперника, провести ближайший очный матч кубка Англии без зрителей. Причина - невозможность продажи билетов своим болельщикам.

Соперник "Челси" ответил отказом. В официальном заявлении сказано, что предложение лондонцев не имеет основания. Руководство "Мидлсбро" считает, что игра без зрителей накажет их собственных болельщиков, а потому не хочет идти на этот шаг.

Матч кубка Англии "Мидлсбро" - "Челси" пройдет в субботу, 19-го марта.