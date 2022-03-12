АПЛ дисквалифицировала Абрамовича с руководящей должности в Челси

Руководство Английской Премьер-лиги дисквалифицировало владельца "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича с должности директора клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

Правда, это только формальность. Такой ход никак не помешает продажам клуба, для чего уже ищут покупателей. Весь процесс будет проходить под контролем британских властей.

Клуб недавно получил лицензию, которая обеспечит хотя бы существование. Также в дальнейшем британские власти документально подготовят клуб для продажи так, чтобы Абрамович не получил выгоды.

В настоящее время банковские счета клуба заморожены и Челси может использовать средства только для покрытия критических потребностей, таких как оплата проведения матчей. Кредитные карты "аристократов" тоже временно прекратили работу.

Напомним, что российский олигарх планировал выручить за "Челси" три миллиарда фунтов. Половиной из вырученной суммы он хотел погасить текущий долг клуба.