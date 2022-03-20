Диого Жота – самый результативный португалец в топ-лигах. Он обошел Криштиану Роналду

Вингер "Ливерпуля" Диого Жота благодаря голу в ворота "Ноттингем Форест" в рамках четвертьфинала Кубка Англии стал самым результативным португальцем в топ-5 европейских лигах.

На счету форварда – 19 голов во всех турнирах. На втором месте по результативности – центральный нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, забивший 18 голов.

Диого Жота проводит лишь второй сезон в составе "Ливерпуля". Он перешел в клуб из "Вулверхэмптона" летом 2020 года за 45 миллионов евро. Всего за клуб он уже провел 69 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 4 ассиста.