Кейн обсудит нарушение прав человека в Катаре с капитанами сборных перед ЧМ

Капитан сборной Англии, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн обсудит нарушение прав человека в Катаре с капитанами сборных. "Мы должны постараться помочь", – приводит его слова ESPN.

"Игроки не выбирали, где пройдет чемпионат мира. Но это решение привлекло внимание ко многим вопросам, которым могли бы не уделить внимание, если бы там не проходил чемпионат мира.

Мы должны постараться помочь, нужно понять, какие там есть проблемы. На данный момент мы не эксперты в этих вопросах, но, как и всегда, мы попытаемся помочь всем, чем только сможем. Мы попытаемся использовать нашу платформу для этого.

Понимаю, что в некоторых сферах там есть прогресс. Надеюсь, что проведение чемпионата мира и внимание, сконцентрированное на этой стране, помогут решить некоторые вопросы, которые обсуждают в течение длительного времени.

В "Тоттенхэме" есть пара капитанов сборных. Возможно, я буду разговаривать с другими капитанами национальных команд, чтобы понять, можем ли мы выработать единый подход к действиям. Мы с некоторыми другими основными игроками команды постараемся достичь этого в ближайшие месяцы.

Нам еще предстоит многое сделать. Но, надеюсь, все мы, как и раньше, попытаемся внести изменения с помощью имеющихся у нас средств", – сказал капитан сборной Англии.

Напомним, что некоторые игроки ранее публично высказали беспокойство о ситуации в Катаре с нарушением прав ЛГБТК+ комьюнити.