Рюдигер – самый быстрый футболист в этом сезоне АПЛ

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер развил самую быструю скорость в этом сезоне АПЛ – 36.7 км/час, сообщает Opta. На одну десятую км/час отстает Мохамед Салах и Адама Траоре.

36.7 - Antonio Rüdiger has the highest recorded top speed in the Premier League this season, with 36.7 km/h against Brighton:



36.7 - Antonio Rüdiger

36.6 - Mohamed Salah

36.6 - Adama Traoré

36.2 - Ibrahima Konaté

36.1 - Ollie Watkins

36.1 - Patson Daka



Lightning. #AskOptaJoe https://t.co/sEvZoVdlj8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 22, 2022

Сообщается, что максимальная скорость Рюдигера в матче против "Брайтона" в 24-м туре АПЛ (1:1) составила 36,7 километра в час. Быстрее в этом сезоне АПЛ никто не бежал.

Рюдигер превзошел даже показатели Мохамеда Салаха и Адама Траоре, чья максимальная скорость в этом сезоне составила 36,6 километра в час.

В этом сезоне Антонио провел 42 матча за "Челси", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего немца в 35 миллионов евро.