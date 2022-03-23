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Рюдигер – самый быстрый футболист в этом сезоне АПЛ

Англия
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Удивительная статистика

Рюдигер – самый быстрый футболист в этом сезоне АПЛ

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер развил самую быструю скорость в этом сезоне АПЛ – 36.7 км/час, сообщает Opta. На одну десятую км/час отстает Мохамед Салах и Адама Траоре.

Сообщается, что максимальная скорость Рюдигера в матче против "Брайтона" в 24-м туре АПЛ (1:1) составила 36,7 километра в час. Быстрее в этом сезоне АПЛ никто не бежал.

Рюдигер превзошел даже показатели Мохамеда Салаха и Адама Траоре, чья максимальная скорость в этом сезоне составила 36,6 километра в час.

В этом сезоне Антонио провел 42 матча за "Челси", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего немца в 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Адама Траоре Мохамед Салах Антонио Рюдигер
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