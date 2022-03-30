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The Times: Клубы АПЛ готовы пересмотреть правило количества замен со старта следующего сезона

Англия
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Теперь как нормальные люди будуте?

The Times: Клубы АПЛ готовы пересмотреть правило количества замен со старта следующего сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 31 марта, клубы Английской Премьер-лиги намерены договориться о пяти заменах для каждой команды. Правило будет введено со следующей кампании. Напомним, в настоящее время клубы АПЛ могут проводить только по три замены в каждом матче.

Этот вопрос должен быть снова поставлен на голосование клубов на собрании в Лондоне. Два года подряд боссы не могли прийти к консенсусу в данном вопросе.

Премьер-лига – единственная высшая лига в Европе, которая ограничила число замен до трех. Правило пяти замен появилось в футболе во время пандемии из-за высокой физической нагрузки на футболистов. Менеджеры ведущих клубов АПЛ неоднократно выражали свое недовольство тенденциями на Туманном Альбионе.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ замена 5 замен
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Источник:
thetimes.co.uk

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