The Times: Клубы АПЛ готовы пересмотреть правило количества замен со старта следующего сезона

Завтра, 31 марта, клубы Английской Премьер-лиги намерены договориться о пяти заменах для каждой команды. Правило будет введено со следующей кампании. Напомним, в настоящее время клубы АПЛ могут проводить только по три замены в каждом матче.

Этот вопрос должен быть снова поставлен на голосование клубов на собрании в Лондоне. Два года подряд боссы не могли прийти к консенсусу в данном вопросе.

Премьер-лига – единственная высшая лига в Европе, которая ограничила число замен до трех. Правило пяти замен появилось в футболе во время пандемии из-за высокой физической нагрузки на футболистов. Менеджеры ведущих клубов АПЛ неоднократно выражали свое недовольство тенденциями на Туманном Альбионе.