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"Мне трудно говорить о прощении". Экс-игрок Арсенала и Шахтера вспомнил ужасную травму

Англия
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Футболист уверен, что та травма стоила его команде чемпионства.

"Мне трудно говорить о прощении". Экс-игрок Арсенала и Шахтера вспомнил ужасную травму

Mike Hewitt/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Настоящие поклонники английского футбола и просто болельщики со стажем еще помнят ужасные события матча "Арсенала" и "Бирмингема" в 2008-м году.

Защитник "Бирмингема" Мартин Тейлор уже на третьей минуте матча влетел прямой ногой в ногу нападающего "Арсенала" Эдуарду.

Красная карточка не выглядела достойным наказанием, глядя на ужасную травму футболиста столичного клуба.

Игрок сборной Хорватии пропустил больше года и до сих пор уверен, что поступок Тейлора стоил "канонирам" чемпионства.

"Я уверен, что "Арсенал" выиграл бы чемпионат в 2008 году, если бы не моя травма.

Я в этом уверен, потому что в то время мы играли в один из лучших футболов в мире. Мы были в такой сильной позиции, что были готовы выбить из турнира действующих победителей Лиги чемпионов, "Милан"… это была невероятная команда.

Все шло очень хорошо для нас, так почему бы нам не выиграть чемпионат? Я знаю, что вы никогда не можете знать наверняка в таких вещах, но в том сезоне, в частности, в той форме, в которой мы были, и с игроками, которые у нас были - я уверен, что мы выиграли бы титул.

Люди говорили о "Барселоне" и "Арсенале", мы были двумя лучшими командами, за которыми в то время можно было наблюдать.

У нас были такие хорошие позиции, но после той игры, в которой я получил травму, мы сыграли вничью еще три раза подряд и проиграли "Челси", - вспоминает экс-футболист.

По этой причине спортсмену тяжело простить своего обидчика.

"Я изо всех сил стараюсь забыть то, что произошло в матче с "Бирмингемом". Но как можно забыть об этом, если каждый раз, когда во мне узнают футболиста Эдуарду, люди подходят и начинают спрашивать "Как ты? Как твоя нога?".

Трудно говорить о прощении. То, что произошло, осталось в прошлом, мы не можем вернуться и изменить это.

Я никогда не думаю о Мартине. Я никогда не думаю об этом происшествии, но из-за его характера, фотографий и всего, что последовало за этим, трудно полностью забыть об этом", - поделился мыслями экс-игрок "Шахтера".

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Эдуарду
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