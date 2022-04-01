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И что делать Гвардиоле? Ключевой защитник Сити не сыграет с Атлетико и Ливерпулем
"Горожанам" будет непросто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У "Манчестер Сити" серьезная кадровая проблема. Все еще вне игры находится ключевой защитник Рубен Диаш.
Наставник чемпиона Англии Пеп Гвардиола подтвердил, что португальцу, пропустившего два матча "горожан", потребуется еще неделю на восстановление. Возможно, десять дней.
PEP ???? Out. I don’t know how long, the doctor said four to six weeks. Ruben is on four now, first of March he was injured, it's now four weeks later, I think we need two weeks more.— Manchester City (@ManCity) April 1, 2022
В ближайшее время "Ман Сити" ожидает несколько непростых игр. Диаш, вероятнее всего, не сыграет на неделе против "Атлетико" в ЛЧ, а также на следующей выходных против "Ливерпуля" в АПЛ.
В текущем сезоне Диаш отыграл 34 матча, забил один гол, отдал четыре голевые передачи.
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