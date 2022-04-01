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И что делать Гвардиоле? Ключевой защитник Сити не сыграет с Атлетико и Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

"Горожанам" будет непросто

И что делать Гвардиоле? Ключевой защитник Сити не сыграет с Атлетико и Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У "Манчестер Сити" серьезная кадровая проблема. Все еще вне игры находится ключевой защитник Рубен Диаш.

Наставник чемпиона Англии Пеп Гвардиола подтвердил, что португальцу, пропустившего два матча "горожан", потребуется еще неделю на восстановление. Возможно, десять дней.

В ближайшее время "Ман Сити" ожидает несколько непростых игр. Диаш, вероятнее всего, не сыграет на неделе против "Атлетико" в ЛЧ, а также на следующей выходных против "Ливерпуля" в АПЛ.

Читайте такжеГвардиола: Месси – это всё для моей карьеры. Мы бы не выиграли без него так много

В текущем сезоне Диаш отыграл 34 матча, забил один гол, отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Рубен Диаш
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