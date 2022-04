Бернли уволил Шона Дайча 

Аутсайдер Премьер-лиги "Бернли" принял решение расстаться с главным тренером Шоном Дайчем. Вместе с Дайчем были уволены два его ассистента и тренер вратарей, сообщает официальный сайт клуба.

Дайч проработал в "Бернли" девять с половиной лет. Он дважды выводил команду из Ланкашира в АПЛ, дважды занимал с "Бернли" место в верхней таблице АПЛ, также "бордовые" под его руководством впервые за 51 год сыграли в еврокубках. Дайч был главным долгожителем среди тренеров в АПЛ. Теперь это звание переходит к Юргену Клоппу.

6 - Sean Dyche was the Premier League's longest serving manager, having been appointed Burnley manager in October 2012. The longest serving manager in the division is now Liverpool's Jürgen Klopp (6 years and 189 days). Longevity. pic.twitter.com/Kehf4AZ980