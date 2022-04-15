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Бернли уволил Шона Дайча
Теперь главный долгожитель Премьер-лиги - это Юрген Клопп
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер Премьер-лиги "Бернли" принял решение расстаться с главным тренером Шоном Дайчем. Вместе с Дайчем были уволены два его ассистента и тренер вратарей, сообщает официальный сайт клуба.
Дайч проработал в "Бернли" девять с половиной лет. Он дважды выводил команду из Ланкашира в АПЛ, дважды занимал с "Бернли" место в верхней таблице АПЛ, также "бордовые" под его руководством впервые за 51 год сыграли в еврокубках. Дайч был главным долгожителем среди тренеров в АПЛ. Теперь это звание переходит к Юргену Клоппу.
6 - Sean Dyche was the Premier League's longest serving manager, having been appointed Burnley manager in October 2012. The longest serving manager in the division is now Liverpool's Jürgen Klopp (6 years and 189 days). Longevity. pic.twitter.com/Kehf4AZ980— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2022
Руководство "Бернли" выражает благодарность Дайчу за его вклад в развитие клуба, но указывает на необходимость изменений. "Результататы были разочаровывающие. Сезон очень непростой, но учитывая, что в чемпионате осталось сыграть восемь матчей, мы чувствуем, что нужно было принять это решение, чтобы у команды был шанс остаться в Премьер-лиге", - заявляет глава совета директоров "Бернли" Алан Пейс.
"Бернли" проиграл пять из шести последних поединков АПЛ и занимает в турнирной таблице третье с конца место, отставая от 17-го "Эвертона" на четыре очка.
К игре с "Вест Хэмом" во воскресенье команду будет готовить тренер молодежки Майк Джексон и его помощники.
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