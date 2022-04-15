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Бернли уволил Шона Дайча 

Англия
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Теперь главный долгожитель Премьер-лиги - это Юрген Клопп 

Бернли уволил Шона Дайча 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аутсайдер Премьер-лиги "Бернли" принял решение расстаться с главным тренером Шоном Дайчем. Вместе с Дайчем были уволены два его ассистента и тренер вратарей, сообщает официальный сайт клуба.

Дайч проработал в "Бернли" девять с половиной лет. Он дважды выводил команду из Ланкашира в АПЛ, дважды занимал с "Бернли" место в верхней таблице АПЛ, также "бордовые" под его руководством впервые за 51 год сыграли в еврокубках. Дайч был главным долгожителем среди тренеров в АПЛ. Теперь это звание переходит к Юргену Клоппу.

Руководство "Бернли" выражает благодарность Дайчу за его вклад в развитие клуба, но указывает на необходимость изменений. "Результататы были разочаровывающие. Сезон очень непростой, но учитывая, что в чемпионате осталось сыграть восемь матчей, мы чувствуем, что нужно было принять это решение, чтобы у команды был шанс остаться в Премьер-лиге", - заявляет глава совета директоров "Бернли" Алан Пейс.

"Бернли" проиграл пять из шести последних поединков АПЛ и занимает в турнирной таблице третье с конца место, отставая от 17-го "Эвертона" на четыре очка.

К игре с "Вест Хэмом" во воскресенье команду будет готовить тренер молодежки Майк Джексон и его помощники.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Бернли Шон Дайч
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