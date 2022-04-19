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МЮ и Ливерпуль сыграют с черными повязками в память о скончавшемся сыне Криштиану

Англия
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Клубы почтят память умершего мальчика

МЮ и Ливерпуль сыграют с черными повязками в память о скончавшемся сыне Криштиану

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" почтят память скончавшегося сына Криштиану Роналду, сообщает сайт гостей. На 7 минуте встречи болельщики устроят минуту аплодисментов, а команды сыграют в черных повязках.

Сам Криштиану матч пропустит.

О трагедии стало известно вчера, 18 апреля. Родители сообщили о смерти сына на своих страницах в Инстаграм.

"Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках матча перенесенного 30-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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