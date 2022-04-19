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МЮ и Ливерпуль сыграют с черными повязками в память о скончавшемся сыне Криштиану
Клубы почтят память умершего мальчика
Фото: twitter.com/ManUtd
Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" почтят память скончавшегося сына Криштиану Роналду, сообщает сайт гостей. На 7 минуте встречи болельщики устроят минуту аплодисментов, а команды сыграют в черных повязках.
Сам Криштиану матч пропустит.
О трагедии стало известно вчера, 18 апреля. Родители сообщили о смерти сына на своих страницах в Инстаграм.
"Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках матча перенесенного 30-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
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