МЮ и Ливерпуль сыграют с черными повязками в память о скончавшемся сыне Криштиану

Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" почтят память скончавшегося сына Криштиану Роналду, сообщает сайт гостей. На 7 минуте встречи болельщики устроят минуту аплодисментов, а команды сыграют в черных повязках.

Сам Криштиану матч пропустит.

О трагедии стало известно вчера, 18 апреля. Родители сообщили о смерти сына на своих страницах в Инстаграм.

"Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках матча перенесенного 30-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.