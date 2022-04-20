Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

9:0 по сумме двух матчей, пять голов Мохамеда Салаха. Во второй раз в сезоне "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед". "Если раньше была злость, сейчас - только разочарование", - говорит Рой Кин. МЮ сыграл крайне слабо и безвольно, позволив "Ливерпулю" вытворять на поле все, что ему хотелось. И команда Клоппа сыграла просто фантастично. Каждый гол - торжество техники, класса и взаимопонимания. "Ливерпуль" вырвался на первое место в АПЛ.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Диас 5, Салах 22, Мане 68, Салах 85