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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

9:0 по сумме двух матчей, пять голов Мохамеда Салаха. Во второй раз в сезоне "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед". "Если раньше была злость, сейчас - только разочарование", - говорит Рой Кин. МЮ сыграл крайне слабо и безвольно, позволив "Ливерпулю" вытворять на поле все, что ему хотелось. И команда Клоппа сыграла просто фантастично. Каждый гол - торжество техники, класса и взаимопонимания. "Ливерпуль" вырвался на первое место в АПЛ.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Диас 5, Салах 22, Мане 68, Салах 85

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Садио Мане видеоповторы Луис Диас
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