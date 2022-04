Украинцы в АПЛ: Миколенко - в старте Эвертона, Зинченко - в запасе Сити

В Англии - мид-уик. И матчи среды не обошлись без команд, в которых играют украинцы.

К примеру "Эвертон". Лэмпард не только на словах хвалит Виталия Миколенко , но и продолжает делать на него ставку на поле. Фулбек во второй раз кряду выйдет в старте, на сей раз - против "Лестера".

