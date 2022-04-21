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"Челси не усвоил уроки". Тухель объяснил поражение от Арсенала
Специалист оценил игру своих подопечных
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:4) в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии.
"В первом тайме на поле была совершенно безумная открытая игра. Мы хорошо начали, дважды пропустили и дважды отыгрывались, однако во втором тайме дали сопернику возможность забить еще два гола.
Мы выступаем в турнире высочайшего уровня и в двух подряд домашних играх допускаем просто невероятное количество ошибок. Вы их не замечаете, однако на данный момент мы совершаем их, и побеждать в таких обстоятельствах невозможно.
Возьмем эпизод с пенальти. Это просто невероятный момент. Мы владели мячом, после чего совершили 3 потери за 10 секунд, что привело к нарушению в ситуации, когда нашим воротам ничего не угрожало.
Мы сами у себя украли возможность сравнять счет. Больше анализировать нечего. В последних трех матчах мы показали, что можем учиться на своих ошибках и думали, что извлекли уроки после игр с "Брентфором" и "Реалом", но оказалось, что нет", - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
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