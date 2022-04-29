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Роналду отдувается за всех. Манчестер Юнайтед - Челси 1:1. Обзор матча и видео голов
Португалец забил 23-й гол, но игра МЮ не вызывает радости
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В блеклом на эмоции матче 37-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не смогли выявить победителя. Обе команды остались без турнирных целей, что в какой-то степени сказалось на характере игры. Преимущество "Челси" было подавляющим, но "синие" не реализовали ряд своих моментов, пока на 60-й минуте Алонсо не удался хороший удар низом. Ноуже через две минуты Роналду сравнял счет, точно пробив после паса Матича.
Чемпионат Англии, 37-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
Голы: Роналду 62 - Алонсо 60
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