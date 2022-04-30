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Кто такие Гларезы? Фанаты МЮ неправильно сложили баннер против собственников клуба

Англия
(2 голосов)

Как играют, так и поддерживают

Кто такие Гларезы? Фанаты МЮ неправильно сложили баннер против собственников клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jake Lindley/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Курьезная ситуация произошла на трибунах "Олд Траффорд" во время матча АПЛ между "МЮ" и "Челси" (1:1).

Фанаты "Красных дьяволов" планировали в очередной раз выразить протест против действий собственников клуба семейства Глейзеров, однако что-то пошло не так. Британские таблоиды все еще в раздумьях, кто такие "Гларезы" и почему они должны уйти?

Видимо, проблемы со слаженностью у "МЮ" перекинулись от футболистов на их болельщиков. Команда пребывает в ужасной форме и победила только раз в последних пяти матчах, скатившись на 6-е место в таблице.

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В статье: курьезы Манчестер Юнайтед Джоэл Глейзер
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