Кто такие Гларезы? Фанаты МЮ неправильно сложили баннер против собственников клуба

Курьезная ситуация произошла на трибунах "Олд Траффорд" во время матча АПЛ между "МЮ" и "Челси" (1:1).

Фанаты "Красных дьяволов" планировали в очередной раз выразить протест против действий собственников клуба семейства Глейзеров, однако что-то пошло не так. Британские таблоиды все еще в раздумьях, кто такие "Гларезы" и почему они должны уйти?

Who the fuck are the Glarezs pic.twitter.com/GC2lD6QxZ2