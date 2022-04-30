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Кто такие Гларезы? Фанаты МЮ неправильно сложили баннер против собственников клуба
Как играют, так и поддерживают
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jake Lindley/SOPA Images/LightRocket
Курьезная ситуация произошла на трибунах "Олд Траффорд" во время матча АПЛ между "МЮ" и "Челси" (1:1).
Фанаты "Красных дьяволов" планировали в очередной раз выразить протест против действий собственников клуба семейства Глейзеров, однако что-то пошло не так. Британские таблоиды все еще в раздумьях, кто такие "Гларезы" и почему они должны уйти?
Who the fuck are the Glarezs pic.twitter.com/GC2lD6QxZ2— CityIan (@Sos29071) April 28, 2022
Видимо, проблемы со слаженностью у "МЮ" перекинулись от футболистов на их болельщиков. Команда пребывает в ужасной форме и победила только раз в последних пяти матчах, скатившись на 6-е место в таблице.
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