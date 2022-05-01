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Эвертон - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола
Виталий Миколенко провел 90 минут в победном матче Эвертона
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" остается в зоне вылета, но победа над "Челси" существенно улучашет положение команда Фрэнка Лэмпарда. У "ирисок" 32 очка и матч в запасе, у "Лидса" и "Бернли" на два пункта больше. Чемпион Европы-2021 провел блеклый матч, и "Эвертон", при сумасшедшей поддержке трибун и благодаря своему характеру и организованности смог взять три очка. Единственный гол забил Ришарлисон. Бразилец воспользовался ошибкой Аспиликуэты. Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и имел хороший шанс для того, чтобы забить.
Чемпионат Англии, 35-й тур. Ливерпуль, "Гудисон Парк"
Гол: Ришарлисон (46)
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