Эвертон - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола

"Эвертон" остается в зоне вылета, но победа над "Челси" существенно улучашет положение команда Фрэнка Лэмпарда. У "ирисок" 32 очка и матч в запасе, у "Лидса" и "Бернли" на два пункта больше. Чемпион Европы-2021 провел блеклый матч, и "Эвертон", при сумасшедшей поддержке трибун и благодаря своему характеру и организованности смог взять три очка. Единственный гол забил Ришарлисон. Бразилец воспользовался ошибкой Аспиликуэты. Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и имел хороший шанс для того, чтобы забить.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" – "Челси" 1:0

Гол: Ришарлисон (46)