Команда из четвертой лиги Англии совершила чудо и добыла промоушн, победив 7:0 в последнем матче

"Бристоль Роверс", команда из четвертого дивизиона чемпионата Англии, Лиги 2, победила в последнем туре "Сканторп" со счетом 7:0 и добыла прямой выход в Лигу 1. Команде нужно было выиграть с разницей голов больше 5, чтобы выйти на третье место в таблице.

Перед последним туром "Бристоль" боролся за третье место с "Норсгемптоном", у обоих команд было одинаковое количество очков. У "Роверс" была худшая разница голов. Благодаря победе со счетом 7:0, "Бристоль" сократил разницу и вышел благодаря большему числу забитых.

Тренирует "Роверс" легендарный игрок "Манчестер Сити", "КПР" и "Марселя" Джоуи Бартон, дравшийся с фанатами и отбывавший срок в тюрьме. Клуб он возглавил в феврале 2021 года.