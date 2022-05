АПЛ. Гол Миколенко помог Эвертону победить и выбраться из зоны вылета

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

К концу сезона "Эвертон" вспомнил, что такое набирать очки. В последних пяти матчах "ириски" трижды победили, однажды сыграли вничью, а уступили только "Ливерпулю". Благодаря этому, даже несмотря на параллельные успехи Бернли, подопечные Лэмпарда все-таки смогли выбраться из зоны влета.

Старт первого тайма был очень веселым. На второй минуте мог забивать Дака, но, пробив мимо Пикфорда из пределов штрафной, не смог еще и прошить Мину – тот в подкате парировал выстрел. А уже через четыре минуты счет все-таки был открыт, и это было сделано очень красиво.

Ивоби сместился на правый фланг и искал продолжение атаки. Нигериец навесил на линию штрафного в направлении Миколенко, но украинец решил не принимать, а бить в одно касание. Мяч после прикосновения к левой ноге Виталия полетел точно в правый угол – без шансов для Шмайхеля. Дебютный гол для защитника и в АПЛ, и за "Эвертон".

Но недолго гости ликовали. На 11-й минуте паритет был восстановлен после довольно курьезного момента. Мина и Коулмэн не разобрались, кто должен бороться за мяч в центре своей части поля и, столкнувшись, завалились на газон. Круглый направился дальше в сторону ворот Пикфорда, его подхватил Дака и переиграл голкипера при выходе один на один.

Сразу через три минуты Грей мог снова вывести гостей вперед, пробив в касание из пределов штрафной под опорную Шмайхелю, но тот сначала каким-то чудом вытащил (хотя удар был не сильный, а более коварный), а затем накрыл мяч, который катился по линии ворот к левой стойке.

Но все-таки гости снова повели в счете. Помог в этом угловой. Ришарлисон пробил после подачи, Шмайхель парировал, а вот добивание Холгейта никто не закрыл – защитник головой переправил мяч в пустую верхнюю часть ворот.

HT. Ahead at the break thanks to goals from Mykolenko and Holgate. Big 45 ahead, Blues! ????



