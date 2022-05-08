АПЛ. Гол Миколенко помог Эвертону победить и выбраться из зоны вылета

Английская Премьер-лига, 36-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

К концу сезона "Эвертон" вспомнил, что такое набирать очки. В последних пяти матчах "ириски" трижды победили, однажды сыграли вничью, а уступили только "Ливерпулю". Благодаря этому, даже несмотря на параллельные успехи Бернли, подопечные Лэмпарда все-таки смогли выбраться из зоны влета.

Старт первого тайма был очень веселым. На второй минуте мог забивать Дака, но, пробив мимо Пикфорда из пределов штрафной, не смог еще и прошить Мину – тот в подкате парировал выстрел. А уже через четыре минуты счет все-таки был открыт, и это было сделано очень красиво.

Ивоби сместился на правый фланг и искал продолжение атаки. Нигериец навесил на линию штрафного в направлении Миколенко, но украинец решил не принимать, а бить в одно касание. Мяч после прикосновения к левой ноге Виталия полетел точно в правый угол – без шансов для Шмайхеля. Дебютный гол для защитника и в АПЛ, и за "Эвертон".

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Но недолго гости ликовали. На 11-й минуте паритет был восстановлен после довольно курьезного момента. Мина и Коулмэн не разобрались, кто должен бороться за мяч в центре своей части поля и, столкнувшись, завалились на газон. Круглый направился дальше в сторону ворот Пикфорда, его подхватил Дака и переиграл голкипера при выходе один на один.

Сразу через три минуты Грей мог снова вывести гостей вперед, пробив в касание из пределов штрафной под опорную Шмайхелю, но тот сначала каким-то чудом вытащил (хотя удар был не сильный, а более коварный), а затем накрыл мяч, который катился по линии ворот к левой стойке.

Но все-таки гости снова повели в счете. Помог в этом угловой. Ришарлисон пробил после подачи, Шмайхель парировал, а вот добивание Холгейта никто не закрыл – защитник головой переправил мяч в пустую верхнюю часть ворот.

HT. Ahead at the break thanks to goals from Mykolenko and Holgate. Big 45 ahead, Blues! ????



???? 1-2 ???? #LEIEVE pic.twitter.com/sQUnjWFphs — Everton (@Everton) May 8, 2022

Во втором тайме "Лестер" начал часто ходить в атаки. После 60-й минуты это стало удаваться хозяевам еще лучше, но Пикфорд стал настоящим героем матча. Сначала он в красивом прыжке вытащил обводной удар Менди в девятку, а затем дважды выиграл дуэль у Барнса: сперва в ближнем бою, а затем парировал дальний удар Харви. Джордан сегодня пропустил только в первом тайме – дальше стал стеной.

Как сыграл Миколенко? Он играл на позиции левого латераля и очень часто подключался к атакам и, что самое главное, партнеры доверяли ему вместе с ними проводить эти наступления (ранее с этим были проблемы). В то же время порой не успевал возвращаться назад, но провалов не было: где-то подчищали партнеры, где-то и сам доигрывал до конца.

"Эвертон" вылез из зоны вылета и опустил туда "Лидс". Теперь "павлины" в опасной зоне. А в “Лестера” и так все нормально – середина турнирки гарантирована.

"Лестер" - "Эвертон" 1:2

Голы: Дака 11 – Миколенко 6, Холгейт 30

Лестер: Шмайхель – Амарти, Фофана, Эванс, Кастань – Менди (Мэнди 66), Тилеманс – Перес (Барнс 46), Дьюсбери-Холл, Дака (Лукман 80) – Ихеаначо

Эвертон: Пикфорд – Ивоби, Коулмэн, Мина, Холгейт, Миколенко (Кенни 66) – Гордон, Дукуре, Делф, Грей (Рондон 74) – Ришарлисон

Предупреждения: Менди 47, Амарти 88, Фофана 90+3