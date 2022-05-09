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Гвардиола сообщил о травмах 4 защитников, а также заявил, что все в Англии поддерживают Ливерпуль
Слова Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о больших проблемах в защите под конец сезона-2021/22. Также испанский тренер высказался на предмет соперничества с "Ливерпулем". Цитирует специалиста издание Sky Sports.
"Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз выбыли до конца сезона. В данной ситуации это не проблема. В обороне может сыграть Родри или кто-то из академии".
"Все в этой стране поддерживают "Ливерпуль", потому что у "красных" невероятная история в еврокубках. Не в АПЛ, потому что они выиграли этот турнир один раз за 30 лет, но это совсем не проблема".
Отметим, что Диаш был заменен в перерыве матча АПЛ с "Ньюкаслом" (5:0) из-за мышечного повреждения. Уокер не доиграл ответный матч ½ финала ЛЧ с мадридским "Реалом" (1:3), а Стоунз пропустил последние два поединка из-за травмы задней поверхности бедра. Учитывая, что также проблемы со здоровьем есть у Натана Аке, то у Пепа осталось "3 защитника на 3 игры".
В заключительных трех турах "Манчестер Сити" осталось сыграть в гостях с "Вулверхэмптоном" и на выезде с "Вест Хэмом", а также встретиться дома на "Этихаде" с "Астон Виллой". "Горожане" опережают "Ливерпуль" на 3 очка.
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