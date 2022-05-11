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Зинченко – в основе Манчестер Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона

Англия
(1 голосов)

Ответственный момент

Зинченко – в основе Манчестер Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, одиннадцатого мая, проходит отложенный матч 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Команда Пепа Гвардиолы находится в водовороте борьбы за чемпионство, так что места в основе достаются только самым ответственным. Среди них – украинец Александр Зинченко.

Добавим, что "Манчестер Сити" после 35 сыгранных туров идет на первом месте таблицы АПЛ, опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям. Однако у "МанСити" по сравнению с конкурентом – на один сыгранный матч меньше.

Поединок против "Вулверхемптона" стартует в 22:15. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция игры >>>

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В статье: Александр Зинченко
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