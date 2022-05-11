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Зинченко – в основе Манчестер Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона
Ответственный момент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, одиннадцатого мая, проходит отложенный матч 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Команда Пепа Гвардиолы находится в водовороте борьбы за чемпионство, так что места в основе достаются только самым ответственным. Среди них – украинец Александр Зинченко.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) May 11, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden
SUBS | Steffen, Ake, Jesus, Grealish, Mahrez, Egan-Riley, Mbete, Palmer, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/nsaO0RoDUc
Добавим, что "Манчестер Сити" после 35 сыгранных туров идет на первом месте таблицы АПЛ, опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям. Однако у "МанСити" по сравнению с конкурентом – на один сыгранный матч меньше.
Поединок против "Вулверхемптона" стартует в 22:15. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция игры >>>
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