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Кевин Де Брюйне оформил первый покер в карьере

Англия
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Кевин Де Брюйне оформил первый покер в карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в матче 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" отметился нерядовым достижением – бельгийский футболист забил четыре гола.

Это первый покер в его профессиональной карьере.

По состоянию на 75 минуту матча – счет 4:1 в пользу "Манчестер Сити". В случае победы горожане за два тура до финиша будут опережать своего конкурента "Ливерпуль" на три очка.

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В статье: Кевин Де Брюйне
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