Кевин Де Брюйне оформил первый покер в карьере

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в матче 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" отметился нерядовым достижением – бельгийский футболист забил четыре гола.

Это первый покер в его профессиональной карьере.

По состоянию на 75 минуту матча – счет 4:1 в пользу "Манчестер Сити". В случае победы горожане за два тура до финиша будут опережать своего конкурента "Ливерпуль" на три очка.