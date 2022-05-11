Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин Де Брюйне оформил первый покер в карьере
Настоящий лидер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в матче 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" отметился нерядовым достижением – бельгийский футболист забил четыре гола.
Это первый покер в его профессиональной карьере.
По состоянию на 75 минуту матча – счет 4:1 в пользу "Манчестер Сити". В случае победы горожане за два тура до финиша будут опережать своего конкурента "Ливерпуль" на три очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе
- Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти