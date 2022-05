Следом за Ман Сити. Арсенал показал домашнюю форму на новый сезон

Лондонский "Арсенал" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2022/2023.

Игровая футболка выполнена в традиционном для лондонцев красном цвете с белыми вставками. Отличительной особенностью джерси является воротник с изображением молнии.

Технический спонсор клуба - немецкая компания Adidas. Впервые в новой форме "канониры" выйдут в заключительном матче сезона АПЛ - 22 мая команда встретится с "Эвертоном". Также сообщается, что 5 фунтов с каждой продажи комплекта формы клуб будет направлять на поддержку инициатив сообщества северного Лондона.

Buy before August 5 to help support local community projects ????



???? https://t.co/1Pdx33yZmv



£5 from every new home shirt you buy through Arsenal Direct goes to The Arsenal Foundation ❤️ pic.twitter.com/AX1wfe8wAP