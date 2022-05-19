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Следом за Ман Сити. Арсенал показал домашнюю форму на новый сезон
Канониры сохранили традиционные цвета
Фото: arsenal.com
Лондонский "Арсенал" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2022/2023.
Игровая футболка выполнена в традиционном для лондонцев красном цвете с белыми вставками. Отличительной особенностью джерси является воротник с изображением молнии.
Технический спонсор клуба - немецкая компания Adidas. Впервые в новой форме "канониры" выйдут в заключительном матче сезона АПЛ - 22 мая команда встретится с "Эвертоном". Также сообщается, что 5 фунтов с каждой продажи комплекта формы клуб будет направлять на поддержку инициатив сообщества северного Лондона.
Buy before August 5 to help support local community projects ????— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2022
???? https://t.co/1Pdx33yZmv
£5 from every new home shirt you buy through Arsenal Direct goes to The Arsenal Foundation ❤️ pic.twitter.com/AX1wfe8wAP
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