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Арсенал не оставляет попыток подписать хавбека Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Бразильский полузащитник может продолжить карьеру в АПЛ

Арсенал не оставляет попыток подписать хавбека Ювентуса

Артур Мело

Новина українською

Лондонский "Арсенал" нацелен на подписание контракта с 31-летним полузащитником "Ювентуса" Артуром Мело. Зимой "канониры" вели переговоры с туринским клубом по трансферу, но достигнуть соглашения не смогли.

По информации Николо Скиры, английский клуб до сих пор сохраняет интерес к опытному хавбеку. Сообщается, что Артуром также интересуется "Бетис".

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 31 матч за "Ювентус" и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Артур Мело
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Источник:
Николо Скира

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