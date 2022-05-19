Арсенал не оставляет попыток подписать хавбека Ювентуса

Лондонский "Арсенал" нацелен на подписание контракта с 31-летним полузащитником "Ювентуса" Артуром Мело. Зимой "канониры" вели переговоры с туринским клубом по трансферу, но достигнуть соглашения не смогли.

По информации Николо Скиры, английский клуб до сих пор сохраняет интерес к опытному хавбеку. Сообщается, что Артуром также интересуется "Бетис".

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 31 матч за "Ювентус" и отдал одну результативную передачу.