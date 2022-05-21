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Клопп заявил, что не будет рисковать Салахом в решающем матче АПЛ
Поставит на Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер команды Мохамед Салах не сыграет в последнем матче текущего чемпионата:
“Я рад, что Салах и Вирджил ван Дейк вернулись в общую группу. Конечно, я бы хотел, чтобы все они смогли принять участие в последнем матче чемпионата. Но сейчас я не могу сказать точно, смогут ли ребята играть.
На самом деле я хорошо понимаю голевое сражение Салаха с Сон Хин Мином, но мы не имеем права рисковать им. Сам Мохамед не хочет рисковать, в этом нет никаких сомнений”, - сказал Клопп.
Отметим, что перед финальным туром сезона АПЛ "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разделяет одно очко. В воскресенье состоятся решающие встречи текущего чемпионата: "горожане" примут дома "Астон Виллу", а "мерсисайдцы" сыграют на "Этихаде" с "Вулверхэмптоном". Оба поединка начнутся в 18:00.
Также напомним, что на "Ливерпуль" еще ждет финал Лиги чемпионов. Подопечные Клоппа встретятся с "Реалом" 28 мая в Париже.
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