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Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз. У него уже 10 трофеев с Ман Сити
Самый титулованный украинец в истории АПЛ
Фото: Sky Sports
Александр Зинченко стал чемпионом Англии с "Манчестер Сити" в этом сезоне, отдав ассист в чемпионском матче против "Астон Виллы". Это уже четвертое чемпионство украинца в АПЛ за 5 лет игры за клуб.
Помимо четырех чемпионств, Зинченко в составе "Сити" выиграл Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии. Также в его активе одно серебро Лиги Чемпионов.
Всего Александр сыграл за "Манчестер" уже 128 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 ассистов. В этом сезоне он сыграл 28 матчей и сделал 5 голевых передач.
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