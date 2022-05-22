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Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз. У него уже 10 трофеев с Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Самый титулованный украинец в истории АПЛ

Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз. У него уже 10 трофеев с Ман Сити

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко стал чемпионом Англии с "Манчестер Сити" в этом сезоне, отдав ассист в чемпионском матче против "Астон Виллы". Это уже четвертое чемпионство украинца в АПЛ за 5 лет игры за клуб.

Помимо четырех чемпионств, Зинченко в составе "Сити" выиграл Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии. Также в его активе одно серебро Лиги Чемпионов.

Всего Александр сыграл за "Манчестер" уже 128 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 ассистов. В этом сезоне он сыграл 28 матчей и сделал 5 голевых передач.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 20:50
Правильно робить - виборов собі місце в основі, з посмішкою, перемога в ЛЧ ще попереду!
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