Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Тоттенхэм дополнительно вложат 150 миллионов фунтов
Конте заработал выходом в ЛЧ?
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" сообщил об увеличении бюджета клуба на 150 миллионов евро – средства дополнительно вложат акционеры. Инвестиции будут использованы, как на поле, так и за его пределами.
Средства будут вложены мажоритарным акционером ENIC Sports.
"Это своевременное вливание средств, чтобы мы могли продолжать развивать клуб, который мы все любим, и подчеркивает неизменные амбиции Совета директоров", – заявили в клубе, комментируя инвестицию.
По итогам прошлого сезона "Тоттенхэм" занял 4 место в Премьер-лиге и вышел в Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- Стингер и… всё. ВСУ уничтожили генерал-майора ВВС россии
- В сети появилось ВИДЕО, как ВСУ бьют по россиянам из французской гаубицы Цезарь
- Ребров отреагировал на слухи о том, что может заменить Петракова в сборной
- Гвардиола или Клопп? Сегодня решится судьба титула чемпиона АПЛ
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО