В Тоттенхэм дополнительно вложат 150 миллионов фунтов

"Тоттенхэм" сообщил об увеличении бюджета клуба на 150 миллионов евро – средства дополнительно вложат акционеры. Инвестиции будут использованы, как на поле, так и за его пределами.

Средства будут вложены мажоритарным акционером ENIC Sports.

"Это своевременное вливание средств, чтобы мы могли продолжать развивать клуб, который мы все любим, и подчеркивает неизменные амбиции Совета директоров", – заявили в клубе, комментируя инвестицию.

По итогам прошлого сезона "Тоттенхэм" занял 4 место в Премьер-лиге и вышел в Лигу чемпионов.