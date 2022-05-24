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В Тоттенхэм дополнительно вложат 150 миллионов фунтов

Англия
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Конте заработал выходом в ЛЧ?

В Тоттенхэм дополнительно вложат 150 миллионов фунтов

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Тоттенхэм" сообщил об увеличении бюджета клуба на 150 миллионов евро – средства дополнительно вложат акционеры. Инвестиции будут использованы, как на поле, так и за его пределами.

Средства будут вложены мажоритарным акционером ENIC Sports.

"Это своевременное вливание средств, чтобы мы могли продолжать развивать клуб, который мы все любим, и подчеркивает неизменные амбиции Совета директоров", – заявили в клубе, комментируя инвестицию.

По итогам прошлого сезона "Тоттенхэм" занял 4 место в Премьер-лиге и вышел в Лигу чемпионов.

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В статье: Премьер-лига Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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